Mára nyugodtan kijelenthető, a Dunamenti Polgári Egyesület tagjainak nincs okuk szégyenkezni. Korábban nem létező, több ezer főt megmozgató nagyrendezvények szervezői lettek. És az sem elhanyagolható tény, hogy a Tolna vármegyei egyesületek az ország éllovasai, ami a Nemzeti Együttműködési Alapból elnyert támogatási források összegét illeti.

Több ezren kíváncsiak egy-egy programjukra

Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület (DUPI) elnöke különösen büszke arra, hogy 2023-ban három kiemelkedően sok résztvevőt megmozgató programot is sikerült tető alá hozniuk. A sort júniusban a Sárközi Lakodalom nyitotta. A több, mint fél évszázados múlttal bíró, néprajzi értelemben is egyedülálló programsorozat fő házigazdája idén Báta volt, de a négy napos attrakciók szervezésben Alsónyék, Decs, Őcsény, Sárpilis, Pörböly is részt vett. "Ebbe a hatalmas előkészítő és lebonyolító munkába csatlakozhattunk be idén társszervezőkként, ami hatalmas megtiszteltetés volt számunkra." - tette hozzá Berta Zoltán.