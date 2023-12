A karácsonyra való készülődést mi sem jelzi jobban, minthogy elkezdték a fenyőültetvényeken a fák kitermelését. Tolnában csak néhány vállalkozó foglalkozik ezzel, így hozzánk főként Vas és Zala megyéből szállítják a karácsonyfának valót.

Hazánkban közel kétezer hektáron termelnek fenyőfát, elsősorban Vas, Zala és Somogy vármegyékben. A fenyőket átlagosan 5-10 évesen vágják ki.

A kereskedők azt mondják, idén lényegesen nem változik az ár a tavalyihoz képest, így a lucfenyő métere háromezer, az ezüstfenyőé közel ötezer, míg a nordmann fenyőé hatezer forint körül alakul.

Természetesen az sem mindegy, hogy ki, mikor és hol veszi meg a karácsonyfának valót. Célszerű őstermelőknél, bejáratott, megbízható árusítóhelyeken vásárolni, mert ott olyan fákat kínálnak, amelyeket decemberben vágnak ki, ezért tartósabbak, szebbek.

– Elsőként a földlabdás nordmannok és lucok kerülnek sorra – magyarázta egy szekszárdi őstermelő, aki kisebb területen maga is nevel fenyőfákat –, de előbbit már rendesen is vágják, ugyanis nagyon tartós, nem hullik, maximum beszáradnak egy kissé a tűlevelei, vagyis könnyedén kibírja az ünnepig, illetve vízkeresztig, amikor hagyományosan le szokták bontani a karácsonyfákat.

Ugyanakkor a vevőknek idén vigyázniuk kell, mert nagyon sok és sokféle minőségű fenyő lesz a piacon. Az egyik fontos termelő országban, Dániában nyolc-tíz éve rengeteg fát ültettek, amelyek mostanra nőttek meg, ezért Magyarországra sok fenyő érkezik a határon túlról is. Ennek természetesen nem örülnek a hazai fenyőárusok, hiszen ez letöri az amúgy sem magas áraikat.

Magyarországon évente másfél-kétmillió család állít az ünnepekre karácsonyfát, bár egyre többen vannak, akik műfenyőt díszítenek fel. A fenyőfaárak jellemzően évek óta alig változnak, emelni nem mernek a termelők, már annak is örülnek, ha karácsonyig el tudják adni, amit november végén kivágtak. Sokan maguk állnak ki, mások pedig kereskedőkön keresztül bevásárlóközpontok, forgalmasabb útelágazások közelében, vagy a piacokon értékesítik a fákat.

Van aki vízbe állítja, van aki erkélyen tartja

Fát vásárolni fényes nappal célszerű, mondta egy általunk megkérdezett kertészmérnök. Van, aki otthon a megvásárolt fenyőt egy vödör vízbe állítja, így megszívja magát nedvességgel a fa, és sokkal tovább eltartható. Akinek nincs nagyon meleg a lakásában, az vehet lucfenyőt, az ezüstfenyő igen szép, de nehéz díszíteni, mert nagyon szúrós. A nordmann a fenyőfák királynője, nem hullik, nincs illata, nagyon szépen lehet díszíteni, nem szúr, és sok méretben is kapható, simán kibírja vízkeresztig. Viszont a legdrágább. Vásárlás után a fát érdemes a szabadban (például erkélyen) tartani karácsonyig. Hagyható a leszorító hálóban is, így kisebb helyen is elfér, egy nappal a felállítása előtt viszont le kell szedni róla, hogy szépen álljanak az ágai.