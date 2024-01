Porga Ferenc szerint az újbóli felvirágzást az elmúlt nagyjából két évtized hozta el. A mögöttünk álló esztendőkben pedig egyebek mellett sikerült a középületeket és a városközpontot felújítani, közparkokat alakítottak ki, bővült a csatorna- és szennyvízhálózat, megszépült a piactér, mostanra pedig a külterületi részeken is elérhető a vezetékes ivóvíz és már kerékpárutak is szolgálják a helyieket. Munka viszont mindezek után is bőven van: az utak és járdák felújítását folytatni kell, helyre kell állítani a leégett fürdőt, és egyebek mellett tatarozásra vár a Kossuth tér, valamint a városháza is – tette hozzá a városvezető.