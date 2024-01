Négy év próbaidőre felfüggesztette a bíró, az egy év kilenc hónapos letöltendő fogházbüntetést szerdán azon a tárgyaláson, amit azért folytattak le, mert egy ismert, egykori magyar pornószínésznő két ember halálához vezető közúti balesetet okozott. H. Éva most azt mondta, megbánta, hogy felelőtlenül vezetett és a folysón elnézést kért az áldozatok hozzátartozóitól.

Záróvonalon előzött, ebből lett a tragédia

H. Éva – aki azóta volt párja vezetéknevét viseli – még 2022. áprilisában okozott halálos balesetet Kocsola és Dombóvár között. Toyota CH-R típusú autójában a férjével, egy ismert olasz filmproducerrel utazott, amikor az asszony záróvonalon kezdett előzésbe. Nem vette észre a szemből érkező Renault-t, aminek emiatt így frontálisan hajtottak neki. A vétlen kocsiban egy egy 66 éves nő és egy 71 éves férfi utazott, mindketten meghaltak a baleset során. A vétkes kocsiban ülő H. Éva és párja is súlyos sérüléseket szenvedtek. Mindkettejük felépülése hónapokon át tartott. Az influenszerként is tevékenykedő H. Éva egyébként a TikTok-is beszámolt arról egy videó bejegyzésben, ahogy mankóval tanul járni.

Nem ivott, nem drogozott, és sosem volt még büntetve

H. Éva esetében enyhítő körülményként vette figyelembe a Dombóvári Járásbíróság bírája, hogy korábban soha nem volt büntetve, a baleset okozása előtt nem fogyasztott sem alkoholt, sem pedig drogot, valamint, hogy férjével egy kiskorú gyermekről kell gondoskodniuk. Súlyosító tényező volt viszont, hogy a szabálytalan előzéssel a nő megszegte a KRESZ szabályait.

Az ítélethirdetés előtt kért bocsánatot az elhunytak hozzátartozóitól

H.Éva a tárgyalás előtt már legalább fél órával a bíróság épületében tartózkodott férjével és ügyvédjével. A nő végig egyeztetett a védővel, jól láthatóan rendkívül felzaklatott állapotban, többször a könnyeit törölgetve készült az ítélethirdetésre. Nyilatkozni egyáltalán nem akart, annak viszont mi is szem és fültanúi voltunk, amint az ismert celebritás az ítélethirdetés előtt sírva kért bocsánatot a balesetben elhunyt idős férfi fiától. Ő szintén elzárkózott a nyilatkozattételtől. A két fél telefonszámot is cserélt, azt viszont egyik fél sem árulta el, pontosan mi célból. H. Éva egyébként hónapokkal ezelőtt arról beszélt a hazai sajtóban, virágot visz az áldozatok sírjára, most az ügyésznek azt mondta, erre sor is került.

Diákok előtt zajlott a tárgyalás

A tárgyalásban érintettek legnagyobb meglepetésére az ülés megkezdése előtt néhány perccel egy középiskolás diákcsoport lépett a bíróság folyosójára. A fiatalok a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulói voltak. Mint mondták, korábban már részt vettek egy-egy nyilvános bírósági tárgyaláson, ezért jöttek el most is. Az ülést megelőzően a fiatalokat az Dombóvári Járásbíróság elnöke – aki egyben a mostani per bírája is volt – tájékoztatta arról, milyen eseményekből áll majd a bírósági tárgyalás során. Az elnök kifejezetten hangsúlyozta, egy halálos közúti baleset minden érintett fél számára komoly lelki megterhelést jelent, hiszen – mint a bíró mondta – az ilyen tragédiák nem előre eltervezetten történnek, az azokban való kényszerű részvétel pedig a túlélőknek is akár egy életen át tartó traumát tud okozni.

H. Éva ma is szenved egykori pornós múltja miatt

A vádlott férjével sikerült pár szót olaszul váltanunk a tárgyalás megkezdése előtt. A férfi azt mondta, 2013-ban házasodtak össze, H. Éva pedig jóval ezelőtt, már évekkel korábban forgatta le utolsó erotikus filmjét. Mindezek ellenére a családot a mai napig érik kellemetlen megjegyzések a feleség múltja miatt. A férj beszámolója szerint ezt mindannyian nehezen viselik, mert az együtt töltött éveik alatt teljesen leszámoltak a pornós múlttal. Mindketten országos televíziós csatornáknak dolgoznak, filmeket készítenek. Az elmúlt egy évben viszont alig tudtak dolgozni, hiszen a lelki trauma mellett a fizikai felépülésük is rengeteg energiát is időt igényelt.