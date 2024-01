Az előkészítő ülésen, megjelent a balesetben elhunyt férfi fia is. Tőle az ítélethirdetés előtt most bocsánatot kért H. Éva a Dombóvári Járásbíróság folyosóján. Az ítéletet a vádlott, az ügyész és az ügyvéd is tudomásul vették, így az jogerőre emelkedett.