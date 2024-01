130 ÉVE a kor egyik végzetes betegségről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 14-i száma. „Kölesden nagy mértékben szedi áldozatait a kis gyermekek közül a difteritisz (torokgyík - a szerk.), mely állandóan rettegésben tartja a családos szülőket. Szegzárdon sem valami örvendetesek az egészségügyi viszonyok, a mennyiben itt sem szűnt meg a difteritisz. Ugyanis a múlt héten Kristofek Béla kir. járásbírósági írnok 6 éves Ilonka nevű kis leányát ölte meg.”

130 ÉVE „rendőri kiséret mellett hozták meg Pécsről (Szekszárdra - a szerk.) Nagy Terka »boás kisasszonyt«, mivel édes anyjával együtt pénzhamisítással van vádolva – tálalta a bűnügyi hírt a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 14-i száma. Bakó Antal őcsényi Pikker Bogár János decsi és Vesztergombi Ferencz szegzárdi hírhedt bankócsinálók keverték a hamis Terkácskát bajba, kitől – állításuk szerint – két hamis egyforintos bankót kaptak, melyeket a szegzárdi csendőrségnek korpusz delikti gyanánt át is adtak. Ezen feljelentés alapján most már foly a vizsgálat, melynek eredményét még nem tudjuk ugyan, de azt erősen sejtjük, hogy abban a »boás kisasszonyka« is erősen ludas.”

130 ÉVE „Báttaszéken folyó hó 7-én a hajnali órákban vakmerő gyilkosság követtetett el” – fogalmazott a kor nehézkes nyelvezetével a Tolnamegyei Közlöny 1894. január 14-i száma. „Szauer Péter folyó hó 6-án este elment Nyers Pál vendéglőjébe, hol a dalárda tagjai egy kis kedélyes összejövetelt rendeztek. Zeneszó mellett vígan mulatott dalárdista társaival s úgy éjféltájban ezek egyenkint hazamentek, mig ő tovább áldozott Bachus oltárán. Éjfélutáni három óra lehetett, midőn Szauer egyedül elhagyta a mulatozás színhelyét és fél 4 órakor Vácz nevű bolti őr már mintegy 400-500 lépés távolságban a vendéglőtől az utczán holtan találta. A megejtett orvosi vizsgálat konstatálta, hogy a szerencsétlen vendéglős halálát egy hatalmas ütés okozhatta, melyet ólmosbottal sújtottak a fejére. A gyilkosság elkövetésével Engler József báttaszéki zenészt gyanúsítják, kit a csendőrség nyomban le is tartóztatott és Szegzárdra szállított.