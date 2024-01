A Tolna vármegyei csapat remekül érezte magát a Bucsin-tetőn

A vadregényes erdélyi táj keretezte Tolna vármegye két polgármesterének óévbúcsúztatóját. Dávid Tímea és Sziebert Éva, azaz Aparhant, illetve Váralja vezetője ugyanis tizenheted magával együtt a Székelyföldön szilveszterezett. A fogadó bázis a Görgényi-havasok lábánál található Gyergyóalfalu település volt.

– Községünk jegyzőjének rokoni kapcsolatai miatt döntöttünk az említett helyszín mellett – mondta el lapunknak Dávid Tímea. – Karácsony után, december 27-én indultunk útnak, két mikrobusszal. Mintegy tíz órás vezetés után érkeztünk a tőlünk úgy hétszáz kilométer távolságra található Gyergyóalfaluba. Voltaképpen nem is a településen, hanem annak közelében, egy nagy és komfortos vendégházban volt a szállásunk. Ha kinéztem az ablakon, avagy kiléptem az ajtón, fenyveserdőt láttam körös-körül, a közelben pedig kis patakocska csörgedezett...

A vendégeket szállító lovas szán a vadregényes hegy nyeregben

A csapat egyébként több közeli nevezetességet, látványosságot is megtekintett. Ezek közé tartozott a parajdi sóbánya, a Békás-szoros és a Gyilkos tó. Ugyancsak különleges élményt jelentett a Gyergyóalfalu tőszomszédságában található, hófödte hegy nyereg. A közel ezerháromszáz méter magasan található, felvonóval is rendelkező Bucsin-tetőn a vidám társaság egyaránt felült a szánkóra, a lovas szánra és a hómotorra.

– Vendéglátóink megjegyezték, hogy az igazi tél sajnos már arrafelé is a múlté – ezt már Sziebert Éva tette hozzá a fentiekhez. – De azért így is részünk volt a havas táj megkapó látványában. Egyébként Gyergyóalfaluban két hangulatos fogadóba is betértünk. Egy-egy vacsorát elfogyasztva megismerkedtünk a helyi ételkülönlegességekkel, köztük a csorba levessel és a puliszkával.

Szilveszter napjának lélekemelő élményét a csapat a község – román, gótikus és barokk stílust egyaránt tartalmazó – templomában, az ott zajló hálaadó szentmisén élte meg. Ilyen feltöltődés után koccintottak egymással az óév utolsó napjának utolsó órájában, ráadásul két alkalommal is. Először a hivatalos helyi, azaz romániai óra szerint, majd egy órával később, ekkor már magyar idő szerint.

A kirándulók a 2700 méter mélyre vezető, parajdi sóbánya előtt

Fotók: Beküldött képek