A weboldalon minden alkotó külön bemutatkozási lehetőséget kap, bár a működtetése egyre több nehézségbe ütközik.

Rühl Gizella, a Művésztanárok Tolnában című rendezvénysorozat ötletgazdája, nyolc éven keresztül hívta meg az alkotókat és a média munkatársait ezekre az eseményekre, hogy ott megismerhessék egymást, információkat cserélhessenek.

A fiatal alkotóknak juttatandó Szabó Dezső-ösztöndíj léte is elsősorban neki köszönhető, mely minden évben anyagi lehetőséggel segíti a kreatív fiatalokat. Több díjjal is rendelkezik, melyekkel elismerték a művészek iránti elhivatottságát, segítő szándékát. Mai napig tevékeny, kiállításokat szervez és dokumentálja is őket fényképeivel.