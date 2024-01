Ezek a szemölcsök szerencsére általában jóindulatúak, de előfordulhat, hogy a sérülésük, vagy az immunrendszer gyengülése miatt rosszindulatúvá válnak. A szemölcsösség-hajlam az egész szervezetet érinti, ezért egy-két szemölcs sebészi eltávolítása nem mindig jelenti a teljes gyógyulást.

Vonatkozik ez az egyéb típusú jóindulatú daganatokra is, mint például a szintén gyakori lipoma, amelyik a zsírszövetet érinti, és esetenként rosszindulatúvá válhat, néha igen jelentős méretűre megnőhet, amely az állat kényelmét is zavarhatja, ha pedig rosszabb helyen van, akkor bizonyos életműködéseket is gátolhat.

Néha az egyes injekciók, oltások helyén is megjelenhetnek daganatok, ezek többnyire a bőr alatti kötőszövetből indulnak ki, mert az állatok oda kapják a legtöbb injekciót. A rosszindulatú daganatokra általában a gyorsabb növekedés jellemző, valamint az, hogy a környező szövetektől nem különülnek el. Mivel az időtényező igen jelentős a daganatok kezelésében, ezért tanácsos mindenféle duzzanatot, csomót, kinövést állatorvossal megvizsgáltatni.