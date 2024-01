25 ÉVE „az Országgyűlés focicsapata Dombóváron, a helyi öregfiúk gárdája ellen lépett pályára azon a gálamérkőzésen, melyet a Labdarúgó utánpótlás ’98 teremtorna alkalmából rendeztek az Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola zsúfolásig telt sportcsarnokában” – tudósított a sporteseményről a Tolnai Népújság 1999. január 16-i száma. „A meccs főszervezője Fehérvári Tamás, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy míg az együttesükben játszó »aranylábú fiúk« a Parlamentben politikai ellenfelek, a labdarúgó pályán azonban jó csapattársak.”

25 ÉVE „két szekszárdi üzletben is hasonló módon követett el bűncselekményt egy úriembernek látszó férfi” – írta meg a Tolnai Népújság 1999. január 18-i száma. „A tanúk leírása szerint a tettes harminc év körüli, nagy darab, nyugodt, csendes modorú fiatalember. Mindkét boltba azzal állított be, hogy az üzlet tulajdonosa jó barátja, aki tartozik neki. Az egyik alkalommal 25, a másik esetben 17 ezer forintot kért és kapott az alkalmazottakról. A csaló ügyesen, az üzlettel, vagy a tulajdonossal kapcsolatos valóságos körülményeket is beleszőtt a beszélgetésbe. Hogy végképp meggyőzze az alkalmazottakat látszólag telefonon is felhívta a tulajdonost.”

25 ÉVE elkezdődött Kakasdon a Földesi János Néptánctalálkozó rendezvénysorozata. „A Faluházban tartott rendezvényen Szabadi Mihály koreográfus hangsúlyozta a találkozó fontosságát” – olvasható a Tolnai Népújság 1999. január 18-i számában. „Fellépett a Bartina, a szálkai Kék Tó és a Sebestyén Ádám Székely Hagyományőrző Együttes. A további térségi találkozókat Bogyiszlón, Decsen, Pincehelyen és Bátán tartják. A megyei találkozót április 11-én rendezik Madocsán.”