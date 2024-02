Dr. Zacher Gábor elmondta, hogy a WHO a heti elfogyasztott alkoholegységhez köti az alkoholizmust. A szakemberek jelentős része viszont azt mondja, hogy a mennyiség ugyan jelentős tényező, de nem elsősorban ez számít, hanem a rendszeresség. Amikor az ivás az életünk részévé válik, amikor a mindennapjainkban is jelen van, akkor beszélhetünk alkoholizmusról.

Dr. Zacher Gábor toxikológus. Fotó: MW

Virulnak a bor-, sör-, pezsgőfesztiválok

Egy olyan országban, ahol virulnak a bor-, sör-, pezsgőfesztiválok, ahol a miniszterelnök szerint a pálinka alapvető élelmiszer, ott ez mennyire nehezíti meg az alkohol ártalmaival foglalkozó szakemberek dolgát? – szólt egy másik kérdés.

Dr. Zacher erre azt válaszolta:

ha betiltanák az alkoholreklámokat, nálunk akkor sem csökkenne az alkoholfogyasztás, mert az már belénk ágyazódott.

Az egészségügyi következményekkel pedig nemigen törődünk.

Az alkoholfogyasztás és dohányzás hasonló számú áldozatot követel

Az alkoholhoz való megengedő, más pszichoaktív szerekhez történő szigorúbb hozzáállás ellentmondásosságával kapcsolatban többek között rámutatott: amikor a cigarettásdobozokra felkerültek a sokkoló képek a dohányzás káros következményeiről, a pálinkásüvegeken nem jelentek meg fotók mondjuk a májzsugorról. Holott az alkoholfogyasztás és a dohányzás miatti halálozások száma nagyságrendileg hasonló.

Dr. Zacher Gábor szerint egyelőre biztosan nem engedélyezik a marihuána használatát

Arra a kérdésre, hogy számos más országhoz hasonlóan vajon Magyarországon engedélyezhetik-e a marihuána használatát, azt mondta: egyelőre biztosan nem. Első lépésként az orvcosi marihuána engedélyezése jöhetne szóba, hiszen számos betegség esetén bizonyítottan pozitív orvosi hatással bír az indiai kenderben levő THC és az egyéb kannabisz-származékok.

A THC azonban nem engedélyezett, mivel kábítószernek minősül. Ugyanakkor például a morfium is kábítószer, mégis engedélyezett a használata a gyógyászatban. Ez is egy ellentmondás.

Szerinte az orvosi marihuána engedélyezése utáni lépés lehetne a dekriminalizáció, azaz, hogy nem büntetik a marihuána fogyasztókat. Ha ez is megvolt, utána jöhetne egyfajta felszabadítása ennek a szernek. Ám szerinte ez szakmailag is megosztó kérdés lehet.