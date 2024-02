A többség középkorú, de voltak fiatalok is, sőt első véradók is, ami azért biztató, mert aki egyszer rászánja magát arra, hogy segít ilyen formában is másokon, az jellemzően visszatérő donor lesz. A véradást a vérellátó szolgálat munkatársai bonyolították le. Ottjártunkkor éppen a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium tizenhárom diákja várt arra, hogy egy apró tűszúrást vállalva mások életét menthessék meg.

Délután négy óráig ötvenen adtak vért Szekszárdon, közülük hárman első véradók voltak. Fotó: Mártonfai Dénes

Még e héten, pénteken ismét várja az önkéntes véradókat a Tolna Vármegyei Civil Központ, szintén a Béri Balogh Ádám utca 5-7-be, reggel 8 és délután 2 óra között. Ne felejtsék el magukkal vinni a személyi igazolványukat, a lakcímkártyát és a TAJ kártyát.

Egyetlen véradással egyébként akár három embertársunk életét is megmenthetjük, hiszen egyetlen donortól levett vérből vörösvérsejt, vérlemezke-, és plazmakoncentrátum készítmények is készülhetnek, amiket akár három különböző ember is megkaphat.