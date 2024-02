Több olvasónk is jelezte, hogy csütörtökön reggel már nem kellett kerülőúton munkába és iskolába menniük. Amint arról már beszámoltunk, néhány napja munkások jelentek meg a szekszárdi Hosszúvölgy és a Bocskai utcákban, ott ahol tavaly decemberben két pince is beszakadt. A helyreállítás megkezdődött, ami a tervek szerint alig kerül majd pénzébe az önkormányzatnak. A költségeket ugyanis, ha minden jól megy, megtéríti az állam. A szakemberek már a Bocskai utcában is dolgoznak.