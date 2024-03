– Fontos, hogy a tömbbelsőket élhetőbbé tegyük a lakosság számára – mondta Szabó Péter annak apropóján, hogy megújult az Építők útja 2-6. számú lakóházak előtti járda és zöldfelület, amelynek szerdán történt meg a műszaki átadása.

A polgármester beszámolt róla, hogy összesen 217 négyzetméter térkőburkolatú járdát alakítottak ki kétoldali szegéllyel, vízelvezetés megoldással, három bejárati lépcső rámpával, korláttal. A beruházás részeként 918 négyzetméternyi zöldfelület is megújult fa-cserje-évelők ültetésével, füvesítéssel, négy támlás padot és ugyanennyi hulladékgyűjtőt helyeztek ki.

Szabó Péter számukra kardinális kérdésnek nevezte, hogy a lakótelepen élők is minél komfortosabban érezzék magukat a lakókörnyezetükben, ehhez szerinte elengedhetetlenek az ilyen fajta felújítások is, melyet szeretnének a jövőben is folytatni.

Mint emlékezetes, korábban, decemberben az Építők útja 18. melletti parkban újult meg a járda, amelyet bár a közösség már karácsony előtt birtokba vehetett. Akkor a Fenyves utcát és a Szedres utcát az Építők útjával összekötő, több mint 50 méter hosszúságú és másfél méter széles szakasz kapott térköves burkolatot.