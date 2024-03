Az idei tél elmaradt, hó nem nehezítette a külterületen, szőlőhegyen, tanyákon élők közlekedését, életét, és a mezőőrök dolgát sem. Utóbbiak naponta járják a környéket. Munkájukat a kihelyezett vadkamerák is segítik.

Kiltau András Tengelic körzetében teljesít szolgálatot mezőőrként, egyedül dolgozik 5050 hektárnyi területen (Beküldött fotó)

Nincs két egyforma nap a mezőőrök életében. Ezen a környéken a falopások mellett a szemétlerakás a legnagyobb gond. Amióta viszont felszereltek több vadkamerát, azóta a tettenérés is gyakoribb.

A borítékon rajta volt az elkövető címe

– Az elmúlt hónapokban a falopás és az illegális szemétlerakás adott munkát. A tettesek többségét sikerült leleplezni. Éppen a napokban találtunk ismét vagy négy köbméternyi szemetet a határban. Átvizsgáltam a lerakott holmit – sittől kezdve háztartási szemétig, veszélyes hulladékig – minden volt benne. Az egyik zsákban volt egy postai boríték, rajta az elkövető címével – mondta Éliás Attila, Fadd környéki mezőőr.

A vadkamerák abban segítenek sokat, hogy ha észlelik az eseményt, hat másodpercen beül küldenek róla fényképet, a mezőőröknek és a rendőrségnek is, így a tettenérés gyakori. A szemétlerakással is hasonló a helyzet Fadd környékén, itt is a vadkamerák segítenek, akárcsak a kerékpárutak felügyeleténél.

A tanyasoron élőkkel is tartják a kapcsolatot, több fiatal pár is költözött ide.

Télen Nivával, nyáron motorral járják a környéket. Figyelnek a víkendházakra is, ha betörést vagy bármilyen gyanús eseményt tapasztalnak, egyből jelzik a rendőröknek. A tolnai rendőrőrssel szoros a kapcsolatuk

A tolvajok kikerülték a vadkamerát

Kiltau András Tengelic körzetében teljesít szolgálatot mezőőrként. Egyedül dolgozik 5050 hektárnyi területen. Náluk is leginkább a falopás és a szemétlerakás a gond. Sajnos tettenérés nem volt az elmúlt hónapokban, pedig több bűncselekmény is történt, például élő fát vágtak ki az erdőből. Van három vadkamerájuk is, de a tolvajok ezt kikerülték.

Nyáron a varjak okoztak sok gondot, főleg a dinnyetermelőknek. Megcsipkedték a dinnyéket, amiket már így nem lehetett eladni. A mezőőr értesítette a vadászokat, mert hiába van puskájuk, a madarakra lőni, a fészküket megsemmisíteni csak a vadászoknak lehet.

Ötévente tanfolyam, vizsga A vármegyében az önkormányzatok többsége – takarékossági okokból – nem foglalkoztat mezőőrt, pedig a puszta jelenlétük is visszatartó erejű. Például Zombán, Tamásiban és Bátaszéken a polgárőrök töltik be azt a szerepet, amit a mezőőrök korábban, de nekik nincs olyan hatáskörük, hogy önállóan intézkedjenek. A mezőőrök rendészeti feladatokat is ellátnak, fényképes igazolványuk, jelvényük van. Ötévenként tanfolyamot végeznek, majd vizsgát tesznek. Hivatalos személyként léphetnek fel azokkal szemben, akik megszegik a törvényt, ha szükséges, bilincset is alkalmazhatnak. Bár van fegyverük is, egy sörétes puska, azt az általunk megkérdezett mezőőrök egyike sem használta, pedig előfordult, hogy a tettes késsel fenyegetőzött.

A tengelici szőlőhegyen több százan laknak, sok közöttük az idős ember, egyedül élő özvegy. Velük is tartja a mezőőr a kapcsolatot, aki egy terepjáróval járja a körzetét.

Kiltau András elmondta, március 1-től új körzeti megbízottat neveztek ki, vele is nagyon jó a kapcsolata, akárcsak a polgárőrökkel. A gazdákkal is tartják a kapcsolatot, ők is jelzik, ha valamilyen kérésük van a mezőőrök felé.

Összeszedik a határban a szemetet

Pakson hárman felügyelik a tizenkétezer hektáros területet, három motorkerékpárjuk és egy terepjárójuk van. Ebben a körzetben is a falopás és az illegális szemétlerakás okozza a legnagyobb gondot. Állattartókkal, legeltető juhászokkal is tartják a kapcsolatot, sőt a természetjárók is jelzik, ha szemétlerakást tapasztalnak. Előszeretettel hordják ki a határba, az utak mellé a nagy műszaki cikkek dobozait, a gépjárművek műanyag karosszériáit, vagy az elhasznált gumiabroncsokat. Az elmúlt évben sikerült ezen a területen is eredményt elérni. Évente három-négy alkalommal szedik össze a határban lerakott szemetet.