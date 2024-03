Idén huszadik alkalommal rendezték meg a Magyarországi Újbor és Sajtfesztivált, és ebből az alkalomból kapta a szakember az Agrárminisztérium kitüntetését. Ferenc Vilmos elmondta, 2004-ben ötletgazdaként kezdte el szervezni – dr. Kállay Miklós professzor ösztönzésére – az újbor- és sajtfesztivált.

Húsz évvel ezelőtt – bár sokat hallottak a borkedvelők arról, hogy Franciaországban a szüret után pár héttel már elkezdődik a beaujolais, vagyis az újbor ünnepe – hazánkban még ez nem volt divat. Mára Márton-nap és az újbor szinte összeforrt.

A sajtok is sokat fejlődtek az évek során, a trappista és az ementáli mellett számtalan kézműves terméket lehetett megkóstolni a fesztiválon. A Magyarországi Újbor és Sajtfesztivál is egyre népszerűbb, az újborokat nemcsak megkóstolják az érdeklődők, de a pincészetek is versenyeznek az érmekért. Idén 23 bor kapott aranyérmet.