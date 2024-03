Eredményesen zárult le az a feltételes közbeszerzési eljárás idén január 16-án, amelynek eredményeként hamarosan folytatódhat a szekszárdi uszoda építése. A feltételes eljárás azt jelenti, hogy amint meglesz a forrás, a munka rögtön indulhat. A felhívás tartalmazta a tervezési és az építési költségeket is.

Hamarosan folytatódhat a szekszárdi uszoda építése (Archív fotó: Makovics K.)

Idén befejeződhet a szekszárdi uszoda építése

Az uszoda hónapok óta érintetlenül áll, embert sem látni a munkaterületen. A város közgyűlése még 2022-ben döntött úgy, hogy a beruházást átadják az államnak. Lázár János 2022 novemberében járt a tolnai vármegyeszékhelyen, amikor ezt az építkezést is megtekintette. Az ezt követő sajtótájékoztatón azt nyilatkozta portálunknak, hogy a Modern Városok program keretében megkezdődött ugyan az építés, de a legutóbbi önkormányzati választás után az ellenzék megakadályozta annak folytatását. A kormány viszont átveszi, és üzemelteti majd a létesítményt. Máté Péter most arra a kérdésre, hogy szerinte mikor lesz kész a szekszárdi uszoda, azt felelte, a cél, hogy a beruházás tavasszal, nyáron újrainduljon, és még idén használatba is vehessék a szekszárdiak a medencéket.

Több nagy fejlesztés is tervben van

Máté Pétertől azt is megtudtuk, nem csak az uszoda befejezése szerepel a kormánypárt közel jövőbeni tervei között. Amint a politikus portálunknak nyilatkozta, több, a Modern Városok Program során már tervezett építkezést szeretnének újra napirendre venni, az ezekkel kapcsolatos előkészítő munka pedig folyamatosan zajlik a háttérben. Így a majdani uszoda mellett – az eredeti terveknek megfelelően – épülő rekreációs központ, valamint egy új sportközpontot is szeretnének rövid időn belül felépíteni Szekszárdon.

Az ÉSZ újra a régi uszodával próbál kampányolni

Mindeközben az Éljen Szekszárd tagjai a napokban ismét a régi, bezárt uszoda felújításával kezdtek kampányolni. Az ÉSZ korábban egyszer már szerette volna elérni, hogy a 2015-ben bezárt régi uszoda helyén épüljön fel egy rekreációs központ. A Miniszterelnökség viszont akkor, mint a Modern városok program gazdája arról tájékoztatta a szekszárdi önkormányzatot, hogy szerződő félként nem járul hozzá a helyszín megváltoztatásához, nem engedélyezi a források más helyszínen történő felhasználását. Ennek ellenére az ÉSZ tagjai a Facebookon megint elővették a témák, annak ellenére, hogy a régi uszoda, mint ahogy mi is megmutattuk nem régen, borzalmas állapotban van, és egyelőre azt sem tudni, milyen forrásból és egyáltalán megmenthető lenne-e. Ezt egyébként az ÉSZ képviselőinek Facebok oldalain sokan a szemükre vetették. Volt aki például azt írta Murvai Árpád ezzel foglalkozó posztja alá, hogy „De mit csinált Ön az elmúlt 5 évben az ügy érdekében (a hergelő posztokon kívül)? Mi lesz a következő téma? Gemenc Hotel? Azzal is sokat foglalkoztak az előző kampányidőszakban, hiszen tudják, hogy ugrik rá a nép. De történt valami? Persze, hogy nem.“