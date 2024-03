Ez a paktum már a sokadik, amelyet a szekszárdi központú kar kötött, mondta bevezetőjében dr. Szécsi Gábor. Ezt indokolja, hogy elérkezett az egyetemek negyedik nemzedékének kora, amikor olyan intézmények vették át a korábbi nemzedékektől a stafétát, amelyek nem csupán oktatnak, képeznek, tudományos munkát végeznek, hanem formálják, alakítják a térség, a régió társadalmi, kulturális, gazdasági életét. Ennek jegyében az egyetem két kara, és egy nagyon fontos gyakorló intézménye összefog, amelynek elsődleges célja, hogy az itt tanuló, s itt végzett fiatalokat itt tartsák, ezzel erősítsék, növeljék a vármegye és a dél-dunántúli régió megtartó erejét.

Itt tartanák a fiatalokat

Ma még tapasztalható, hogy a fiatalok, tanulmányaik befejeztével tovább állnak, másutt, nagyobb városokban keresnek a megélhetési lehetőséget, vagy tanulnak tovább. Most majd az egészségügyi technikum végzőseit tudatosan irányítják a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, illetve a KPVK felé. Ennek érdekében létrehoznak egy tehetséggondozási folyamatot is, amelynek lényege, hogy a technikumban tanuló fiatalokat bevonják az egyetemi karok tehetség-műhelyeinek munkájába.

A tanárok helyben gyarapíthatják tudásukat

A megállapodás másik eleme arról szól, hogy a középiskolában oktatók is hozzájuthatnak azokhoz az ismeretekhez, amelyek fontosak a megújuló képzési folyamatban. Így az egyetem tanfolyamain, mesterképzésén gyarapíthatják tudásukat.

Az együttműködés kiemelten fontos a PTE Egészségtudományi Kara számára is, folytatta dr. Ács Pongrác professzor. Jó az is, mondta, hogy többen érdeklődnek majd a karukon folyó munka iránt, de a számbeli növekedésnél is lényegesebb a minőség emelkedése, az által, hogy a kapott információk, tudás birtokában több tehetséges középiskolás diák a karon folytatja majd tanulmányait.

Komoly előny, hogy nem kell utazni

Az együttműködésről szóló megállapodás aláírása előtt dr. Sudárné Fekete Katalin, a PTE Kelemen Endre Egészségügyi Technikum igazgatója pedig azt hangsúlyozta, a tehetséges diákjaik számára megnyíló új lehetőségek a továbbtanulók számát növelhetik. Említette, négy ágazatban indítanak osztályokat, s a végzőseik a KPVK-n szociálpedagógusok lehetnek, vagy óvópedagógusnak tanulhatnak tovább. A tanáraik számára pedig komoly előny, hogy nem kell utazniuk, hanem az egyetem szekszárdi campusán gyarapíthatják ismereteiket.