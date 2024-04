Jótékonysági programot szervezett múlt hétvégén a szekszárdi városi bölcsőde. Tóth Nikolett intézményvezető elmondta, hogy a különféle családi programokon túl minden évben egyszer zenés-táncos rendezvényen kapcsolódhatnak ki a szülők és a nevelők közösen. A hagyományos bálok után, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén ismét retro disco mellett döntöttek.

Beküldött kép.

Az intézmény korábbi vezetői is elfogadták a meghívást, így Kaltenecker Andrásné, Rimai Rudolfné és Mészárosné Wittmer Boglárka jelenlétével felidézte egy kicsit a múltat, és együtt ünnepelt a jelenlegi dolgozókkal, illetve a most bölcsődés gyermekek szüleivel. Az est során felléptek a szekszárdi Origo táncstúdió haladó csoportos növendékei, majd a paksi Tábori Emese énekelt, valamint a bölcsőde dolgozói is kedveskedek egy táncos műsorral a vendégeknek. Az előadásokat követően Shabba gondoskodott a jobbnál jobb retro zenékről.

A fejlesztés az alapítvány célja

A disco amellett, hogy a kikapcsolódást szolgálta, arra is kiváló alkalom volt, hogy tovább épüljön, erősödjön a családok és az intézmény közötti kapcsolat. De mindemellett egy további fontos célja is volt, méghozzá a jótékonyság. Tóth Nikolett kiemelte, hogy ez a rendezvény sem valósulhatott volna meg a bölcsőde alapítványa, az Eszterlánc Alapítvány nélkül, amelyet a szülők összefogása hozott létre 1997-ben az intézmény munkájának, szakmai eszközeinek, a gyermekek tárgyi környezetének fejlesztésére. A szülői támogatásnak máig nagy jelentősége van, ami már ebben a nevelési évben is többször bebizonyosodott. A hétvégi retro buli bevételével megint közelebb kerültek egy cél eléréséhez, idén ugyanis a csoportszobák bútorait, játékkészletét szeretnék modernizálni.

A korábbi évek eredménye a bölcsőde területén kialakított sószoba, amelynek levegője játék közben jótékony hatással van a bölcsisek szervezetére és megelőzheti a légúti megbetegedések kialakulását. Tavaly szintén alapítványi támogatással sikerült a bölcsődei csoportok teraszai felett lévő, már elhasználódott árnyékolók közül kettőt kicserélni. Emellett vásároltak két udvari, nagymozgásfejlesztő eszközt, amelyeket nagyon szeretnek a gyerekek.

Együttműködnek a családokkal

Tóth Nikolett hozzátette, hogy fontos számunkra a gyermeki tapasztalások segítése, élmények biztosítása, a családokkal való együttműködés. A tehetségek kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, valamint az ehhez szükséges eszközök, programok támogatása is az alapítványuk segítségével valósulhat meg. A mostani retro disco sikerét az is jelzi, hogy a szülők közül többen jelezték, hogy a következő évben is szívesen részt vennének rajta, annak ellenére, hogy a gyermekük már óvodás lesz.