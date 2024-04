Nemcsak felszerelést, de helyszínt is jól kell megválasztania a horgásznak, ha a boton kívül mást is szeretne fogni. Erre érzett rá a napokban a Somogy vármegyei Hedrehelyen Mészáros Sándor, akinek két és fél nap alatt tíz méretes kapása is volt. A kakasdi horgász élő nadállyal felszerelt horgára – többek között – előbb egy kétméteres, 50 kilogrammos szürke harcsa akadt, majd jött egy 11 kilós „kistestvére”, amit egy 190 centiméteres, 44 kilós követett.

„Az első hal reggel hat órakor, alvásból keltett, rá másfél órára jött a második. A harmadik már nagyobb erőfeszítést igényelt, mert a vadregényes tájon beúszott egy fa alá, ezért csónakba kellett szállnunk, hogy kifogjuk. Nagy küzdelem árán és közel húsz perc fárasztás után végül sikerült behúznunk a vízből” – mesélte portálunknak a vadregényes tájon történt kalandjait Mészáros Sándor, aki a fotózások után természetesen visszaengedte élőhelyére a „szörnyeket”.

Kétméteres, ötven kilós szürke harcsa volt a legnagyobb fogás

Forrás: Beküldött fotó

A kakasdi horgász mellé a szerencse is odaállt, elmondása szerint ugyanis a külföldiek által kedvelt tónál nem sokan járnak sikerrel éppen a hely jellege miatt. A régen erdő borította völgyben megbújó tóban sokak zsákmány nélkül maradnak.

Mészáros Sándor, aki elsősorban harcsákra vadászik, nem először kerül be híradásainkba, 2008-ban az akkor rekordot jelentő 58,2 kilós, 198 centiméteres szürke harcsát fogott ki a sötétvölgyi horgásztóból.