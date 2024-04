A nemzetközileg elismert pályafutással rendelkező Mészöly Katalin operaénekes, érdemes és kiváló művész jelenleg Tamásiban él, itt tölti nyugdíjas éveit. Férjével Horváth Bálint érdemes művésszel majdnem negyven éve vásárolták meg itt az akkor romokban lévő Esterházy-vadászkastélyt, melyet felújítottak és azóta otthonuknak mondhatták. Férje halála óta egyedül él a 17 szobás épületben.

Mészöly Katalin férjével, Horváth Bálinttal.

A művésznő statisztaként kezdte pályafutását, ám gyorsan elvarázsolta az opera csodálatos világa, hamarosan pedig Magyarország legszebb színházaiban énekelhetett, külföldön is sokat fellépett, többek között a Milánói Scalában is.

Mészöly Katalin megkapta a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetést, a Liszt Ferenc Díjat, a legérthetőbben éneklő magyar énekeseknek adható Melis Díjat, Erzsébet Díjjal rendelkezik, kiváló és érdemes művész, örökös tagja a Halhatatlanok és a Magyar Állami Operaház társulatának, most pedig átvehette a Magyarország Kiváló Művésze Díjat március 15-én, amely a legjelentősebb magyar művészeti állami kitüntetés. A díjazott jogosult a „Magyarország kiváló művésze” cím viselésére.

Mészöly Katalin a Carmen című előadásban.

Mészöly Katalin már Szekszárdon is fellépett, Kárment énekelte a pécsi társulatával, melyet követően megkapta Szekszárd első Nívó Díját is. Mérhetetlen hálával fogadta megyeszékhelyünk elismerését. A HírFm Magazinműsorában elmesélte életének fontosabb állomásait, mesélt férjével való találkozásáról és a Tamásiban található Kastély vásárlásáról is.