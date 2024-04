Az új szennyvíztelep Tamási mellett több környező önkormányzat (Pári és Nagykónyi) vízkezelését is megoldja majd – számolt be a város közösségi oldalán videóüzenetében Porga Ferenc polgármester. A fejlesztésről néhány hete, a költségvetés elfogadásakor portálunknak is beszélt.

– A szennyvíz tisztítást egy 10 ezer köbméteres egység végzi majd. A 3000 négyzetméter alapterületű tisztítómű mellett kialakítanak egy 2800 négyzetméteres helyen fekvő szennyvíziszap tárolására alkalmas csarnokot is – tájékoztatott a részletekről Széles András alpolgármester, aki úgy fogalmazott, hogy ez egy hatalmas beruházás, mind volumenében, mind méretében, amely hosszú távon biztosítja a város szennyvíz-kezelését, az ellátás biztonságát. Ennek keretében a későbbiekben még további bővítésre is lehetőség van, mind lakossági, mind ipari felhasználási oldalról. Ennek érdekében az új műtárgy – amely a legmodernebb technológiával készült –, úgy lett méretezve, hogy többletkapacitással rendelkezzen.

Mint elhangzott, Tamási számára azért is fontos ez a beruházás, mivel a két üdülőterületen, ahol eddig nem volt szennyvízcsatorna hálózat, ezen projekt keretében építik ki a hálózatot, valamint emellett egyes külterületeket is bevonnak belterületbe, ahol a beruházás keretében így lehetővé válik a csatornahálózat kiépítése. Az érintett területek között említették meg Fornádot, Rácvölgynek a városhoz közelebb eső területét, illetve Kishenye egyes területeit.