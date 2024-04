Gyorsétterem 59 perce

Kiderült: itt lesz az új szekszárdi KFC

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy üzletet nyit Szekszárdon a KFC. Egy olvasónk jelezte ugyanis, hogy az amerikai gyorsétteremlánc már munkatársakat toboroz a tolnai vármegyeszékhelyre. Máté Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője, a közgyűlés Pénzügyi Bizottságának elnöke most azt is elárulta portálunknak, hol lesz majd az új étterem.

Máté Péter azt mutatja, hogy a csatári városrész egy eddig elhanyagolt területén nyit üzletet a KFC Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdon a csatári városrészben található horgászbolt melletti, most még elhanyagolt területen nyithat hamarosan új üzletet a KFC. Máté Péter azt mondta, a cég vállalta, hogy a szükséges útcsatlakozást is kiépíti, a város vezetői pedig már jóvá is hagyták azt az előterjesztést, ami azt vizsgálta, megfelel-e a beruházás a helyi településképi rendeletnek. Máté Péter egyébként már tavaly nyáron posztolt a KFC szekszárdi érkezéséről a Facebookon. Így tudni lehet, hogy az előkészítő munka már régóta tart. Amint azt négy nappal ezelőtt megírtuk, a KFC az egyik hazai állásközvetítő portálon hirdet étteremvezető-helyettes és műszakvezető pozíciókat szekszárdi munkavégzési hellyel. Előbbi pozícióért 600 ezer, míg utóbbiért 455 ezer forint bruttót kínál havonta az amerikai gyökerű vállalkozás.

