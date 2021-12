A koncert sztárvendége László Attila, az RTL Klub Csillag születik műsorának nyertese. Róla elmondta, hogy nagyon jó énekesnek és igazi, őszinte előadónak tartja. Az elmúlt tíz évben, mióta László Attila énekes megnyerte a tehetségkutató műsort, továbbra is töretlen a sikere és a népszerűsége. Korábban nem énekeltek még együtt, ám most ennek is eljött az ideje, a dalest során egy duettet is hallhat majd tőlük a közönség pénteken.