Szeretnék majd máshol is egyéni tárlatot – mondja –, de először kíváncsi voltam a helyi fogadtatásra. Jól sikerült, ami lendületet ad. Táborokba is járok a bárkásokkal, az is lehetőség a stílus csiszolgatására, a haladásra. Négy éve nyugdíjas vagyok, a fiam és a lányom már felnőtt, van időm olyan kedvtelésekre, amelyekben örömöm telik. Egy ideig gyógy­masszőrként is dolgoztam, de a kezem már nem bírja. Viszont légzésterápiával máig foglalkozom, előadásokat is tartok, ha felkérést kapok.