Halasi Ivett, az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy összesen 35 pályaművet küldtek be, 18 novellát és 17 verset. Az alkotások nagyjából fele Szekszárdról, vagy környékéről érkezett, a többi az ország más részeiről, illetve a határon túlról is akadt pályázó. A felhívás fiatalok érdeklődését is felkeltette, több középiskolás is volt az alkotók között.