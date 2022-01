– Én mindenhol igyekszem csakis a jót látni – fogalmazott érezhető óvatossággal, miután következő állomáshelyéről, Új-Delhiről osztotta meg élményeit. India fővárosában 2006 és 2010 között dolgozott és mint ismeretes, ez az ország nagyon más mindenhez képest. A helyi viszonyokhoz képest luxust mondhattunk magunkénak, még akkor is, ha lakásunkban időnként elment az áram és akadozott a vízszolgáltatás. Azt nem tudtam nem meglátni, hogy az utca túlsó oldalán mérhetetlen nyomorban élnek az emberek. Indiában, ellentétben Kínával, az európai klasszikus stílusnak nincs kitüntetett szerepe, itt a hagyományos zenének van elsőbbsége. Ilyen körülmények közepette vezettem Delhiben hét kórust. Közülük a leghíresebbnek számító Capital City Minstrels énekkarral európai turnén is jártunk, s nemcsak Párizsban, hanem Budapesten, a Várban is felléptünk, óriási sikerrel.

Bárhol is lakott, terjesztette a magyar zenepedagógia, a magyar zene hírétBoda Gabriella 2010 óta ismét Franciaországban, a Párizs melletti Suresnes-ben él és 2015 óta a versaillesi Pléiade Choir karnagya. – Tizenkilenc osztályom és nyolc konzervatóriumi csoportom van – érzékeltette azt, hogy munkája kitölti mindennapjait. – Oktatok arab gyökerekkel rendelkező gyermekeket is. Közülük az egyik nem akart Verdi művet énekelni. Közölte, hogy számára csakis a Korán a mérvadó. Erre arabul válaszoltam neki, valami olyasmit, hogy rendben van, megértelek. Felkapta a fejét és csodálkozva kérdezte, hogy honnan tudok arabul. Énekeltem neki egy arab dalt is és ettől kezdve lelkes tanítványom lett.