Január 20–26. 19:30 óra

Sikoly /Scream 5/

amerikai horror, 114 perc, 2022

Szereplők:

Courteney Cox, Neve Campbell, David Arquette, Dylan Minnette, Melissa Barrera, Marley Shelton, Jack Quaid

Rendező: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Hivatalos tartalom: Huszonöt évvel azután, hogy Woodsboro csendes kisvárosát brutális gyilkosságsorozat rázta meg, egy új gyilkos ölti magára a maszkot, hogy egy csapat tinédzsert kiszemelve felszínre hozza a település véráztatta múltjának titkait.

Január 23. 17 óra

Magyar passió

magyar filmdráma, 95 perc, 2021

Szereplők:

Gál Tamás, Nemcsák Károly, Jakab Tamás, Tóth János Gergely, Pásztor Erzsi, Eperjes Károly

Rendező: Eperjes Károly

Hivatalos tartalom: Az 1950-ben játszódó film történetében, Leopold atya azért küzd szerzetestársaival, hogy a háború után újjáéledő országban a ferences rendet ismét felvirágoztassa. Kezdetben a kommunista hatalom nem akadályozza őket tevékenységükben, még a háborúban elrejtett kegytárgyaikat is visszakaphatták. Ez a „békés” állapot nem tart sokáig. Leopold atyát koholt vádak alapján letartóztatják és, hogy megtörjék, kegyetlen kínvallatások alá vetik. Volt diákját, a vallásnak hátat fordító, az szocialista rendszerben hívő, fiatal tisztet, Keller főhadnagyot - Fjodorov őrnagy parancsára - bízzák meg a beismerő vallomás kicsikarásával. Az atya kitartása, ellenállása azonban mindent megváltoztat…

Paks

Január 22. 12:30 óra és január 23. 12 óra

Mátrix: Feltámadások /The Matrix Resurrections/

amerikai sci-fi akciófilm, 148 perc, 2021

Szereplők:

Keanu Reeves, Neil Patrick Harris, Carrie-Anne Moss, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Lambert Wilson

Rendező: Lana Wachowski

Hivatalos tartalom: Neo nem halt meg. A Mátrix működik, de megújult, erősebb és biztonságosabb, mint valaha. Az élet megy tovább. Vannak hősök, akik képesek a feltámadásra. Vannak szörnyű erők, amelyek ellen mindig újra harcba kell szállni. És van néhány nagy titok, amelynek segítségével a hősök vállalhatják a harcot, és szembeszállhatnak azzal, aki/ami az elpusztításukra tör. Legfeljebb maguk sem értik, hogy történik mindez.

Január 23. és 25. 20 óra

355 /The 355/

amerikai akcióthriller, 124 perc, 2022

Szereplők:

Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Sebastian Stan, Lupita Nyong'o, Édgar Ramírez, Fan Bingbing

Rendező: Simon Kinberg

Hivatalos tartalom: Amikor egy szigorúan titkos fegyver zsoldosok kezébe kerül, a CIA különleges ügynöke, Mace Brown (Jessica Chastain), úgy dönt, maga köré gyűjti a legprofibb kémeket, és velük együtt száll szembe az ellenséggel. Mace beszervezi Marie-t (Diane Kruger), a német ügynököt, Khadijah-t (Lupita Nyong’o), az MI6 egykori számítógépes guruját, és Gracielát (Penélope Cruz), a kolumbiai hírszerzés pszichológusát.

A mindenre elszánt csapat halálos bevetésre indul, hogy visszaszerezzék a gyilkos eszközt, és elejét vegyék egy világméretű háború kirobbanásának. A Párizstól Marokkón át egészen Sanghajig tartó ütős akciók során egy rejtélyes nő, Lin Mi Sheng (Bingbin Fan) is felbukkan, aki szintén a fegyver nyomában jár. Mace és szövetségesei végleg ki akarják iktatni a kegyetlen ellenséget, ám ehhez a brutális hadjárathoz mindent kockára kell tenniük…

Január 22. 15:30 óra és január 23. 10 óra

Szörnyen boldog család 2. /Monster Family 2/

német-angol animációs vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Emily Watson, Nick Frost, Jason Isaacs, Catherine Tate, Jessica Brown Findlay, Ethan Rouse

Rendező: Holger Tappe

Hivatalos tartalom: Wishbone-ék életét ezúttal egy új főgonosz keseríti meg: szinte a semmiből színre lép a Mila Starr nevű szörnyvadász, és esküvője napján elrabolja Baba Yagát. Mivel segíteni akarnak bajbajutott barátjukon, Wishbone-ék kénytelenek ismét szörnnyé változni. A Vámpírból, Frankensteinből, Múmiából, illetve Vérfarkasból álló négyesfogat hamarosan útra is kel, és kalandozásaik során nem csak úgy szörnyhaverokra tesznek szert a jeti és a Loch Ness-i szörny személyében, de megtanulják azt az értékes leckét is, hogy attól, hogy nem vagy tökéletes, még rátalálhatsz a boldogságra.

Január 20. és 24. 17:45 óra, illetve január 22. és 26. 20 óra

A kaptár: Raccoon City visszavár /Resident Evil: Welcome to Raccoon City/

német-amerikai-kanadai akció-horror, misztikus film, 107 perc, 2021

Szereplők:

Kaya Scodelario, Tom Hopper, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Neal McDonough, Donal Logue, Avan Jogia

Rendező: Johannes Roberts

Hivatalos tartalom: A világsikerű játék- és filmes franchise eddig izgalmas volt és szórakoztató: most már aktuális is. Az Umbrella Corporation nevű gyógyszergyártó óriásvállalat központja valaha élettel teli, pezsgő város volt. Racoon City ma elhagyott, néptelen romvidék. A felszínen. De lenn a mélyben készülődik valami, ami erősebb és gonoszabb mindannál, amit a gyár eddig a világra szabadított. És ha elindul, az a már így is sokat szenvedett föld lakóinak végét jelentheti. De van néhány túlélő, aki nem hajlandó olcsón adni a bőrét. És azt sejtik, hogy ha bejutnak az Umbrella föld alatti központjába, és rátalálnak a cég néhány féltve őrzött, az elszabadult fertőzéssel kapcsolatos titkára, akkor eséllyel szállnak szembe a gonosszal.

Január 20. és 24. 20 óra, illetve január 22. és 26. 17:50 óra

Veszélyes /Dangerous/

amerikai akcióthriller, 99 perc, 2021

Szereplők:

Mel Gibson, Famke Janssen, Tyrese Gibson, Kevin Durand, Scott Eastwood, Brendan Fletcher, Ryan Robbins, Chad Rook

Rendező: David Hackl

Hivatalos tartalom: Dylan Forrester, egy bűnös múltú szociopata, a feltételes szabadlábra helyezését nyugodt körülmények közt szeretné tölteni, az antidepresszánsok és a különös pszichiátere segítségével. Egy nap azonban Dylan testvére, Sean Forrester professzor rejtélyes körülmények közt meghal. Dylan elhatározza, hogy utánajár az igazságnak. Eközben nemcsak az FBI ered a nyomába, hanem egy csapat felfegyverezett zsoldos is a színre lép, hogy megszerezzenek valamit, amit Dylan testvére rejtegetett. Dylannek a túléléshez minden taktikai képességére szüksége lesz.

Január 22. 10 óra, illetve január 23. 15 óra

Énekelj! 2 /Sing 2/

amerikai családi animációs vígjáték, 112 perc, 2021

Szereplők:

Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Bono

Rendező: Garth Jennings

Hivatalos tartalom: Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi leglátványosabb szuperműsorukra készülnek a világ szórakoztatóiparának csillogó fővárosában. Csak egy bökkenő van: először meg kell győzniük a világ legzárkózottabb rocksztárját (az eredetiben a legendás ikon, Bono a hangja), hogy csatlakozzon hozzájuk. Buster és csapata sikerre vitte az Újhold Színházat, de Buster nagyobb trófeát szemelt ki magának: új műsorral akar előrukkolni a Kristálytorony Színházban a csillogó-villogó Redshore Cityben. Ám összeköttetések híján Buster és társulata kénytelen belopni magát a világhíres Crystal Entertainment irodáiba, ahol a főnök egy könyörtelen farkas mogul, Jimmy Crystal. A kis csapat kétségbeesetten próbálja felkelteni Mr. Crystal figyelmét, és Günter előáll egy elképesztő spontán ötlettel, amelyhez aztán Buster is gyorsan csatlakozik: azt ígérik, hogy az új műsor sztárja a rocklegenda oroszlán, Clay Calloway lesz. A gond csak annyi, hogy Buster még sosem találkozott Clayjel, aki elzárkózott a világtól már több, mint egy évtizede, amikor elveszítette feleségét, és azóta színét sem látták… Miközben Günter segít Busternek megálmodni egy nem is evilági színházi remekművet, és miközben egyre nagyobb a nyomás (és a fenyegetés) Mr. Crystal részéről, Buster nekivág, hogy felkutassa Clayt, és rábeszélje, hogy térjen vissza a színpadra. Ami Buster világsikerről szőtt álmodozásának indul, olyan érzelmes utazássá alakul, amely bizonyítja, hogy a zene ereje képes meggyógyítani a legbánatosabb szívet is.

Január 23. 17:20 óra

A világ legrosszabb embere /Verdens verste menneske/

norvég-francia-svéd-dán-amerikai vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021

Szereplők:

Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Renate Reinsve, Maria Grazia Di Meo, Herbert Nordrum

Rendező: Joachim Trier

Hivatalos tartalom: A húszas-harmincas évei fordulóján járó Julie (Renate Reinsve) története zajos sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő díját, majd a világ fesztiváljait bejárva mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. Julie-t négy éven keresztül követjük, a norvég lány a szerelmi életében és karrierjében is a helyes, sorsfordító döntéseket próbálja meghozni – még ha egyszer megfontolt, máskor elhamarkodott választásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek, vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy Julie élete egyenesbe jöjjön, először önmagát kell megtalálnia és elfogadnia – rögös út vezet ennek az beismeréséhez.

Bölcske

Január 21–23. 16 óra

Január 21–23. 18 óra

Gyűlölök és szeretek /The Hating Game/

amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2021

Szereplők:

Lucy Hale, Corbin Bernsen, Crystal Tweed, Sakina Jaffrey, Austin Stowell, Brock Yurich, Yasha Jackson

Rendező: Peter Hutchings

Hivatalos tartalom: Lucy egy kiadó társigazgatójának asszisztenseként dolgozik, és próbál felfelé törni a ranglétrán. Ebben jócskán megnehezíti a dolgát a vele szemben ülő ambiciózus Joshua, akivel ki nem állhatják egymást, amit nem is rejtenek véka alá: különböző passzív-agresszív játékaikkal az őrületbe kergetik nem csak a másikat, de munkatársaikat is. Kettejük viszonya azonban akkor kezd el igazán komplikálódni, mikor a gyűlölet mellett a vonzalom is begyűrűzik a kapcsolatukba.

Január 21–23. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu