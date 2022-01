In memoriam Lányi Péter címmel hangversenyen emlékeztek zenész barátai a zongoraművész-tanárra vasárnap este a Művészetek Házában. Lányi Péternek mindenkihez volt egy kedves szava, egy humoros megjegyzése, és már 2017 óta nem lehet közöttünk.



Mint alább, a Művészetek Háza bejegyzésében is olvasható, telt házas esten tisztelegtek Lányi Péter emléke előtt pályatársai, barátai, volt kollégái. A 2017-ben elhunyt zongoraművészről olyan vendégektől hallhatott a közönség szívet melengető, vagy éppen vidám történeteket, mint Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Kocsis Imre Antal, Szekszárd egykori polgármestere, valamint Szabadi Mihály koreográfus.



Az estről a zene sem hiányozhatott: közreműködőként Baranyay László zongoraművészt köszönthette a közönség, aki Bach, Dohnányi Debussy és Schubert darabokat adott elő, míg Ágostonné Béres Kornélia, Nagy Melinda és Lozsányi Tamás Franz Doppler Andante and Rondo OP. 25. című művével készült. A megjelenteknek Lozsányi Tamás orgonán is játszott: a közönség Léon Boëlmann Toccata a Gótikus szvitből című alkotását hallhatta.

A Bartina Néptánc Egyesület Kalotaszegi táncokkal készült, emellett fellépett a Lányi Péter által alapított és vezetett Muslinca Kórus is – derül ki a vasárnap esti posztból.

A műsoros estről további részletekkel és fotókkal hamarosan jelentkezünk...