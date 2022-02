A járványhelyzet miatti korlátozások is rányomták bélyegüket a könyvtárba járásra, mivel az intézményeket az év folyamán nyitvatartási idejüknek mindössze felében látogathatták, kevesebb olvasó iratkozott be az Illyés Gyula Megyei Könyvtárba is, ennek ellenére a kölcsönzött dokumentumok száma nem csökkent.