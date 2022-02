Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a ház korábbi igazgatója említette megnyitójában, hogy az előzőt még ő szervezte, legalább tizenöt évvel ezelőtt. Az, hogy ez nevében téli tárlat, utalhat arra, hogy gyakrabban lesz ilyen, s ha nem is lesz minden évben tavaszi, nyári és őszi is, de két-három évente megérdemelne egyet a megye képzőművészeti élete. Utalt arra is, hogy akkor talán a kedvező anyagiakkal bíró művészetkedvelők, szponzorok is aktívabbak lesznek majd, s gyakrabban találnának gazdára a művészek alkotásai.