Sajtótájékoztatóval egybekötött fotós főpróbát tartott a Szegedi Kortárs Balett. Juronics Tamás művészeti vezető elmondta, hogy nagyon régre nyúlik vissza kapcsolatuk az olasz tánckultúrával, hiszen 1993-as megalakulásuk óta vannak olasz táncosaik.

Juronics Tamás beszélt a pandémiás időszakról is, melyben a művészek és a kultúrakedvelő közönség lelke egyaránt sérült a találkozások hiánya miatt. Bíznak abban, hogy új táncestjükkel a nézők lelkét is fénybe tudják borítani, amit fontos feladatuknak tartanak.

A Szegedi Kortárs Balett társulatának két Tolna megyei tagja is van: a bátai Kiss Róbert 10, a kisdorogi Nier Janka pedig 5 éve. Utóbbi hatévesen kezdett táncolni Bonyhádon, Szarvas Szilvia kortárs tánccsoportjában. Kilencévesen, 2006-ban ő játszotta a kis Mauglit A dzsungel könyve című táncelőadásban, nagy sikert aratva. Janka ma is szeretettel említi Bonyhádot és tánctanárát, hiszen az alapokat ott kapta ahhoz, hogy ma a Szegedi Kortárs Balettben léphessen fel. A sajtótájékoztató szünetében azt is elárulta, hogy a februári próbafolyamatok sok energiát igényeltek, de a fáradtság ellenére is mindig örömmel táncol.