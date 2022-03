Korunkra a Magyarországon fennmaradt, 19. századi női viseletek döntő többsége díszruha vagy elegáns utcai viselet. A mindennapi használatra szánt otthoni ruha kevésbé számított megőrzendő értéknek, így nagyon kevés maradt fenn. A korabeli divatképek is ritkán mutattak be otthoni használatra szánt ruhát. A háziruhát, vagyis a délutáni ruhát otthon, családi körben hordták, de ebben az öltözetben már férfi látogatót is fogadhattak a hölgyek. Ez a női háziruha tulajdonképpen egy nemesasszony vagy leány magánéletébe enged bepillantást.