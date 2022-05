A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség országos megmérettetésén megyénk hagyományőrző néptánccsoportjai közül a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoport és a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület vett részt.

– Táncosaink közül Molnár Gábor indult a megmérettetésen sárpilisi verbunkkal az országos rendezvényen, Bagon – mondta el Kolbert Margit, a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület vezetője.

Fülöp Ferenc díjat kapott a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Egyesület két tagja: Baumann Jusztina, az egyesület tánccsoportjának vezetője és Orsós Éva, az egyesület néptáncosa.

– Páros kategóriában nyertünk díjat Orsós Évával, akivel sárközi lassú és friss csárdást táncoltunk. Fontos kiemelni, hogy ez egy hagyományőrző egyesületeknek szóló országos verseny volt, amit úgy is hirdettek meg, hogy „Járd a saját táncod!”. Harminckét egyesület ötvenegy párosa és szólótáncosa vett részt a rendezvényen április 30-án Bagon. Ahogy a kiírásban is szerepelt, a saját tájegység táncaiból kellett bemutatni koreográfiákat a versenyen. Idén három korcsoportban is meghirdették a versenyt, ami újdonságnak számított. Gyermek korosztályban a 10–14 évesek között, ifjúsági korosztályban a 15–21 évesek között és felnőtt kategóriában 22–80 éves kor között hirdették meg ezt a lehetőséget.

– Dr. Fazekas Attila szóló kategóriában indult sárközi verbunkkal, az ifjúsági kategóriában pedig egy párosunk, Farkas Patrik és Végh Lola szerepeltek. A szövetség úgy döntött, hogy ifjúsági kategóriában nem oszt ki díjakat, ezzel is ösztönözve a fiatalokat, hogy továbbfejlesszék magukat, és később induljanak majd felnőtt kategóriában is. Fontosnak tartom ezeket a megmérettetéseket, mert az ilyen és ehhez hasonló alkalmakkor derül ki, hogy mennyit dolgozunk – tájékoztatta lapukat Baumann Jusztina.

A „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes 1986-ban alakult a helyi művelődési ház kezdeményezésére, 1991-ben lett egyesület, nevét a híres sárközi szőttes jellegzetes motívumáról, a csillagrózsáról kapta. Baumann Jusztinának komoly néptáncos múltja van, a Csillagrózsa Hagyományőrző Egyesület tánccsoportjának vezetője 1986-ban kezdett el táncolni Decsen, de már több mint harminchat éves néptáncos múltat tudhat magáénak.

A táncos csapat vezetője immár 2018 óta. A Bagon tartott verseny a második országos megmérettetés volt számára. Orsós Éva 2014 óta az egyesület tagja és 2020-ban táncoltak először együtt egy régiós néptáncversenyen Szekszárdon, ahol arany minősítést nyertek el, majd 2021-ben ezüst minősítést kaptak ugyanezen a régiós versenyen.



Ötvenegy páros és szólótáncos vett részt a versenyen

Az országos versenyen induló decsi táncosok Baumann Jusztina és Orsós Éva sárközi lassú és friss csárdást táncoltak

Beküldött fotó