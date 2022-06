Aki eddig nem sejtette, most már az is tudhatja, hogy az 1840-ben született, 78 évet élt Bezerédj Pál „sztorija” olyan páratlan magyar sikertörténet, amelynek során nemcsak felvirágoztatta, de egyenesen világhíressé tette a magyar selymészetet. Mindezt a szigorú szakmaiság mellett olyan tisztességgel, önzetlenséggel és szociális érzékkel, ami a mai világban már-már hihetetlen.

A tavaly Szekszárdon létrehozott Selyemgyár Alapítvány célja ennek a remek embernek és életművének minél szélesebb körben való megismertetése. A szombati, Selymező című program is ezt szolgálta.

Délelőtt az ország több pontjáról – Paksról, Pécsről és Törökbálintról – érkezett selyemfestők közreműködésével selyemkiállítás és -vásár nyílt, az érdeklődők a selyemfestéssel is megismerkedhettek. Délután dr. Töttős Gábor, ny. főiskolai docens tartott remek előadást Bezerédj Pálról. Többek között az is kiderült, hogy a jeles férfiúról még életében népdal is született Szekszárdon.

Ám immár nem csak népdal, hanem versek és novellák is őrzik Bezerédj Pál emlékét. Köszönhetően a Selyemgyár Alapítvány szépirodalmi pályázatának, amelynek eredményhirdetésére, illetve a legjobb, legérdekesebb művek, szekszárdi diákok – Frei Márton, Halasi Lőrinc, Horváth Boglárka, Kordé Anasztázia –, valamint Rubányi Anita általi előadására is sor került.

Halasi Ivett, az alapítvány létrehozója és elnöke adta át a díjakat a legjobb versek és novellák szerzőinek, akik között még Erdélyben és Ausztriában élő díjazott is volt.