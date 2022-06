Az elmúlt szombaton közel 900 táncos, zenész és népi kézműves részvételével zajlott Szekszárdon a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál. Miközben a Bartina Néptáncegyüttes több csoportja is a tolnai megyeszékhelyen ropta a táncot, addig az egyesület szólistái a Gyermek Néptáncosok XV. Országos Szólótánc Fesztiváljának döntőjén versenyeztek Szarvason - számolt be róla közösségi oldalán a Bartina.

Már a régiós előválogatón való szereplés is kiemelkedően eredményesre sikerült, hiszen a szekszárdi együttesből jutott be a legtöbb produkció a döntőbe: szám szerint öt páros és egy szólista mutathatta be tudását az igen erős mezőnyben. Nos, a bartinások az országos fináléban is kitettek magukért, mert a kötelező és szabadon választott táncok előadásáért Bajusz Panna, Deák Fruzsina, Kisvári Gréta, Málinger Emma, Nyemcsok Eszter és Veress Vivienn „Országos Pántlikás Táncos” címet, míg Both Benedek, Nyemcsok Máté és Sándor Sámuel „Országos Bokrétás Táncos” címet kapott. A Kapási Jázmin–Bali Levente párost a zsűri különdíjjal jutalmazta a zselici táncok hiteles előadásáért.

Az „Országos Bokrétás Táncos” címet szerzett szólótáncos, Both Benedek és felkészítője, Tóth Zoltán (Forrás: Nyemcsok Pál)

A fiatalokat öt néptáncpedagógus, Tóth-Mihó Erika, Tóth Zoltán, Huszárikné Böröcz Zsófia, valamint a legeredményesebb oktatópáros különdíját elnyerő Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál készítette fel a szarvasi versenyre.