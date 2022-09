A múlt szombaton tartott rendezvényen, a hagyományos felvonulás után a csapat kétszer fél órás, nagy sikerű műsort adott. Köhlerné Koch Ilona egyesületi elnök elmondta, hogy nemcsak a táncosok utaztak Újhartyánba, hanem a Spinnstube tagjai is. – A fonó szorgos kezű asszonyai egy csodálatos sátorban mutatták be városunkat, az általuk készített pacskerokat, valamint egyéb kézműves munkáikat – tette hozzá a csapat vezetője. – Az északi régióban a németség nem készített pacskerokat, ezért is aratott nagy sikert a kiállításunk. A Spinnstube tagjai egyébként nemcsak a kötőtűvel bánnak fergetegesen, hanem kitűnően sütnek is. Saját készítésű süteménnyel kínálták az érdeklődők népes seregét. Valamennyi finomság már a program vége előtt maradéktalanul elfogyott.

A bonyhádiak bemutatkozását nagyra értékelte Tóth Antal, az újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.

– Üde színfoltot jelentettek a fesztiválon – jelentette ki. – Magas színvonalú előadásaikat a közönség joggal honorálta nagy tapssal. Külön elismerés illeti őket, hogy ízelítőt adtak az általuk képviselt, sváb konyhaművészetből. Emellett kézműveseik jóvoltából megismerhettük a pacskert, ezt a vidékükön jellegzetes lábbelit. Mindent összegezve, ez úton is köszönöm, hogy a bonyhádiak elfogadták meghívásunkat, általuk valóban új színekkel és ízekkel gyarapodott a Hartyánfeszt.