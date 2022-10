Az óvodatörténeti és néprajzi gyűjteményekért alapítványt vezető édesanyám, Fábián Andrásné nevében is köszönjük azt a sok segítséget, amelyet az elmúlt időszakban kaptunk az intézmény fejlesztése érdekében. Ma újabb örömteli eseménynek lehetünk közösen tanúi – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket október 17-én Lengyelen, az óvodatörténeti múzeum udvarában rendezett ünnepségen dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó.

Fábián Andrásné távollétében lánya, Ildikó mondott köszönetet személyesen Potápi Árpád Jánosnak, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának, a térség országgyűlési képviselőjének, hogy közbenjárásával több beruházáshoz is sikerült forrást találniuk. Mint elhangzott, az elnyert pályázati támogatásoknak köszönhető – többek között –, hogy két új kiállítótermet hozhattak létre, megvalósíthatták az épület akadálymentesítését, továbbá kijavíttatták a tetőt.

– Számunkra, a helyi közösség tagjainak felbecsülhetetlen értékeket rejtenek a falak: a régi korok ruházatait, emlékeit, tárgyi eszközeit. Hálásak vagyunk Fábián Andrásnénak (Teri óvónéninek), hogy a kezdetektől fogva szívügyének tekinti, gyűjti és gondozza a szellemi és a tárgyi örökségeket – ezt már Braun János László mondta el. Lengyel polgármestere azt is hozzátette, hogy Fábián Andrásné mellett a helyi közösség is fontosnak tartja a régmúlt kincseinek megőrzését. Ezt példázza az is, hogy a nyugdíjasklub vezetője, dr. Tóth Györgyné is segíti az alapítvány működését – ahogy sokan mások is, akik ugyancsak egy emberként örültek az óvodatörténeti és néprajzi gyűjtemények folyamatos bővülésének, méltó helyre kerülésének.