Magyarországot képviselte a calellai Oktoberfesten a Nagydorogi Búzavirág Néptáncegyesület. A csapat Hungria Tanzgruppe névvel vonult fel a spanyol városban, ahol a hagyományos – német kezdeményezésre tartott – sörünnepen huszonkét folklór csoport mutatkozott lépett a közönség elé. Egy korábbi Oktoberfestről itt olvashatnak.

– Nyugat-Európa, Skandinávia és a Baltikum szinte összes országa, ezenkívül Lengyelország, Oroszország és Szlovénia, sőt, még a távoli Kazahsztán is bemutatkozott a fesztiválon – mondta el lapunknak Iker Ibolya, a nagydorogi táncosok vezetője. – A kezdő napon, a múlt szombaton tartott felvonulás tehát látványos, színes képet adott az ünneplő és valóban hálás közönségnek. Mindenki módfelett örült annak, hogy a kovid okozta két év kihagyás után Calella végre ismét fogadhatta vendégeit.

A nagydorogiak egy bonyhádi cég különbuszával indultak Spanyolországba. A tizenöt táncoson kívül számos hozzátartozó, érdeklődő is befizette az útiköltséget, így az utazás – benne egy olaszországi, veronai sétával, a Shakespeare által híressé vált Júlia-erkély, valamint a római birodalom idejéből fennmaradt aréna megtekintésével – valóban családias hangulatban zajlott le. A célállomás, Calella ez alkalommal is legszebb arcát mutatta a csapatnak, de ez természetes is a Costa Brava egyik közkedvelt üdülőparadicsomától.

A nagydorogi csapat Montserrat előtt, a hegy tetején van (Beküldött kép)



– Úgy tíz-tizenöt méterre volt a fellépésnek helyet adó, hatalmas fesztiválsátortól a kéken csillogó Földközi-tenger – folytatta Iker Ibolya. – Ilyen környezetben léptünk fel a szombati felvonulást követő napon, tehát vasárnap. Fél órás műsorunkban kalocsai és sárközi táncokat adtunk elő, a közönség óriási tapssal jutalmazott bennünket. A nagy érdeklődést mutatja, hogy a barcelonai televízió fel is vette produkciónkat.

A kint tartózkodás hét napjában a nagydorogi csapat megismerkedett Calella településsel, és talán mondanunk sem kell, hogy az október elején-közepén is huszonhárom fokos tengervíz csábításának sem állt ellen senki. Emellett alkalom nyílott megtekinteni a közeli Barcelona nevezetességeit, a Sagrada Familia, azaz a Szent Család bazilikát, az olimpiai stadiont és a kikötőt is, Kolumbusz Kristóf szobrával. Katalónia székhelyéről pedig csak egy ugrás volt Montserrat, a zarándokhely és annak bencés apátsága lelki elmélyülést is kínált a látogatóknak.

Hazafelé tartva is folytatódtak az úti kalandok, hiszen a Tolna megyei csapatot szállító busz megállt a monacói hercegség kaszinóiról híres Monte-Carlo negyedében. A bank robbantás ugyan elmaradt, de ezt cseppet sem bánták a nagydorogiak, akik pénzben nem mérhető élményekkel tértek haza.

A calellai Oktoberfest szervezői számára pedig a magyar virtus és temperamentum bizonyult feledhetetlennek. Kérésüket, avagy kívánságukat ezekkel a szavakkal tolmácsolták Iker Ibolyának és csapatának: „Ha jövőre nem jöttök el, nem tartjuk meg a fesztivált!”