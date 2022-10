A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum anyagából nyílt ugyanis időszaki kiállítás hétfőn délután, amely bemutatja a múlt században élt híres bűvész, Rodolfo munkásságát, életét. A tárlatot a múzeum zsúfolásig megtelt könyvtártermében Kovács József múzeumpedagógus nyitotta meg, aki maga is amatőr bűvész. Nem csak a neves művész életét mutatta be, de varázsolt is: bemutatott néhányat Rodolfo bűvészmutatványai közül.

Rodolfo, azaz a 111 évvel ezelőtt született Gross, majd Gács Rezső véletlenül lett bűvész. Testvéreivel ment a lágymányosi Dunára fürdeni, ahol észrevették, hogy valaki fuldoklik. A 14 éves fiú kimentette, s a megmenekült, egy kínai gyöngyárus, hálából, ott a parton bemutatott két bűvésztrükköt kavicsokkal. Másnap már a téren bűvészkedő fiút meglátta Ódry Zuárd amatőr bűvész, aki észrevette benne a tehetséget. Felkarolta, tanította, majd együtt léptek fel, később a kereskedősegéd Rodolfo Grosso művésznéven tett szert világszerte hírnévre.

A szekszárdi múzeum emeleti termében berendezett kiállításon az ajtó mellett varázskabátja, a sarokban a hatalmas bűvészbőrönd, benne seregnyi kártya, óra, színes kötél, s egyéb kellékek, a tárlókban varázspalackok, szalagok, üreges golyók sorakoznak, s egy virágcsokor, amit a semmiből varázsolt elő. A falakon pedig hajdani plakátok, melyek egykor hirdették, hogy együtt szerepel a két Latabárral, Karádi Katalinnal, Bilicsi Tivadarral, Keleti Lászlóval, az akkori művészélet legnagyobbjaival.

A "Vigyázat, csalok!" című kiállítás december közepéig látható a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.