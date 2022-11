– A 30. Jubileumi Gastroblues Fesztivál kiadvány tulajdonképpen összegzése az idei évnek. Tavasszal tartalmas évet nyitottunk: számtalan programot, így öt lemezbemutató koncertet is szerveztünk a nyári Gastroblues Fesztivál előtt egy-egy előadóra fókuszálva, mint például László Attila, Tóth Vera vagy Keresztes Ildikó. Most kijött a 30. Gastroblues Fesztivál soron következő lemeze is, amelyben igyekeztünk összefoglalni az esemény legjobb pillanatait – foglalta össze az idei esztendő legfontosabb történéseit Gárdai Ádám a rendezvény egyik szervezője a lemezbemutató sajtótájékoztatón.

Hozzátette, a jubileum apropóján két „best of” kiadványt és öt DVD-t adtak ki. Az egyik könyvben, amelynek címe Harminc fesztivál története hangban, képben, írásban, a harminc évadot megörökítő fotókat láthatunk, valamennyi a Tolnai Népújság fotóriporterének, Molnár Gyulának a munkája. A könyvhöz négy DVD-t is mellékeltek, az egyiken a magyar, a másikon a külföldi zenészek előadásaiból készített válogatást láthatjuk. Külön DVD emlékezik meg a római katolikus és az evangélikus templomban rendezett koncertekről. A könyvtől független ötödik DVD a nyári, a 30. fesztivált örökíti meg. A másik könyv címe Harminc fesztivál és harmincöt év klub története, amelyben elsősorban interjúk olvashatóak.

A rendezvény védnöke, Süli János országgyűlési képviselő megemlékezett mindazokról, akik fontos szerepet játszottak a rendezvény életében, de már nincsenek közöttünk. Mint elmondta, a rendezvényt szervező Gárdai családból, a pártoló tagok és a zenészek közül is vannak, aki már nem vehetnek részt a mostani rendezvényen. Megemlítette, hogy a szomszédos háború miatt Paks testvérvárosának, Visknek a küldöttei sem lehetnek jelen az idei lemezbemutatón, amelyet a támogatói jegyekből segít a fesztivál évek óta. „A zene és szórakozás mellett mindig arra törekedtünk, hogy bennünket, magyarokat, összekössön ez a fesztivál is” – hangsúlyozta a képviselő.

Mint az eseményen elhangzott, a lemezbemutató koncertet a vándorkiállítással ezúttal is Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban rendezik december 3-án, amelyen három zenekar, a Stones Sixty Session, a Blues MD és a Tűzkerék XT is játszik majd. A koncertek szüneteiben a kárpátaljai testvérváros, Visk javára rendeznek jótékonysági tombolát.