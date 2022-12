Dorogi Péter platina- és aranylemezes énekes húsz éve ismert a magyar zenei életben. Alapító tagja annak a Kistehén Tánczenekarnak, amely az Én a Kistehén szigethimnusszal, és a Szájbergyerek című slágerrel robbant be a köztudatba. A megalakulástól a feloszlásig frontembere az Örökké vagy a Vágjál lyukat a kádba című rádióslágereket jegyző Intim Torna Illegálnak. Az idei évtől DOROGI néven lép színpadra, s bár továbbra is játssza az ITI-számokat, már két új dala is megjelent, és áprilisban tartja lemezbemutató koncertjét az A38 hajón, Budapesten. Vasárnap 17:00-tól hallhatjuk egy szál gitáros előadását Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban.