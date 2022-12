A hosszú szünet után, tavasszal az 55 éves jubileumát ünnepelte a Bartina Néptánc Egyesület a Babits színpadán, s ez az adventi az idei második ilyen nagy műsora, amelyre most a szokottnál is lelkesebben készült az együttes.

Szombaton délután és este, kétszer is bemutatták fergeteges táncaikat, mert a Babits kulturális központ színháztermének bő fél ezres nézőtere egy előadáshoz kicsinek bizonyult volna.

Az együttes mind a nyolc csoportja szinte kivétel nélkül új koreográfiákkal készült, volt több, amelyet ősszel kezdtek tanulni, s többeknek ez volt az első nyilvános szereplése. Ezzel az aventi műsorral debütált a két új művészeti vezető is. Ugyanis Matókné Kapási Julianna, aki sok évtizeden át vezette a Bartinát, leköszönt tisztéről, utána majd két évig az egyesület elnöke, Jóföldi Gabriella menedzselte a csapatot, s néhány hónapja irányítja a felkészülést a táncoktató házaspár, Tóth-Mihó Erika és Tóth Zoltán. Jula, ahogy Matóknét legtöbben hívják, most is ott van az együttesben, egyik csoport az ő koreográfiáját tanulta be.