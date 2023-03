Javában zajlanak a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar új műsorának próbái a helyi zeneiskolában. Tari Gergely, a tavaly megyei Prima közönségdíjban részesült együttes karmestere elmondta, hogy az új produkciót április 22-én Tolnán, a Lovardában adják elő. A műsornak ezúttal nem lesz egységes tematikája, filmzenéket éppúgy játszanak majd, mint klasszikus fúvószenekari műveket, vagy például egy japán népdalra írt darabot.

A zenekar az ukrán menekültek megsegítésére rendezett tavalyi tolnai jótékonysági koncerten. Fotó: Németh István

A fellépés igazi különlegessége, hogy egy kortárs spanyol zeneszerző, Andrés Alvarez egyik darabját is játsszák majd, a koncerten pedig a tervek szerint maga a művész is jelen lesz. Andrés Alvarez az a szerző, aki az IFZ tavaly nyári valenciai vendégszereplésén felfigyelt a tolnai zenekarra, és egy darabot is ígért kimondottan a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar számára. Igaz, ez a mű egyelőre még nincs kész.

Az áprilisi koncerten néhány darabbal fellép majd az együttes utánpótlás zenekara is. Ebben a csapatban olyan zenészpalánták muzsikálnak, akik még csak két-három éve tanulnak hangszeren, és egyelőre nincsenek olyan szinten, hogy a nagyzenekar által előadott nehezebb műveket is el tudnák játszani. Velük hetente akár több alkalommal is próbál Tari Gergely.

Az IFZ-vel az áprilisi nagykoncert előtt is találkozhat a közönség. Március 25-én, szombaton a tolnai Szentháromság szobor felújításáért rendeznek jótékonysági koncertet, szintén a Lovardában, ahol az együttes szintén előad néhány darabot.