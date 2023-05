A délelőtt ezúttal is főként a családoknak, gyerekeknek kedvezett. A Béla király téri szabadtéri színpadon volt bábjáték, cosplay műsor és a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI dráma tanszakos tanulói is színpadra léptek Tarka lepke, kis mese című előadásukkal. A helyi csoportok, egyesületek később is nagy szerepet kaptak.

Műsort adott a Szekszárdi Zumba Team, az Origo Tánccsapat és a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió. A délutáni fellépők között volt a Belvárosi Betyárok zenekar, amely dalaival a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt megszólította. Később az Alisca Brass Band szórakoztatta az érdeklődőket, majd Szabó Bence, a Tücsök Zenés Színpad szólistája lépett a közönség elé.

A fesztivál egyik legjobban várt előadója Demjén Ferenc, aki Ezzel még tartozom... címmel ad koncertet vasárnap este. Őt a Blues Tarvel Band és a Band of Streets zenekar követi.

A hétfői zárónap sem szűkölködik programokban.

10 órától rendezik a Német Nemzetiségi Tánctalálkozót a Béla király téri szabadtéri színpadon, majd 13 órától a Nagymányoki Városi Fúvószenekar műsorát lehet meghallgatni. Utánuk 14 órától a Tücsök Zenés Színpad szólistái lépnek fel, aztán 15 órától a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület csoportjai.

17.30-tól Paulina ad koncertet, végül 20 órától Varga Viktor, Biga, DR BRS és Veréb Tamás Koccintós partyja zárja a színpadi műsorok sorát. A komolyzene kedvelőinek a Művészetek Házát érdemes felkeresniük, ahol 17 órától a Szekszárdi Kamarazenekar ad pünkösdi hangversenyt. Joseph Haydn Krisztus hét szava a keresztfán című oratóriumát mutatják be.

Persze annak is érdemes még kilátogatnia a pünkösdi fesztiválra, aki nemcsak kulturális élményre vágyik, hanem finom ízekre is. Hogy ezt is mindenki megtalálja, arra garanciát jelent a gasztrosátor, az étkes és a borudvar. A kirakodóvásár és a vidámpark szintén a program elmaradhatatlan részei, így biztos, hogy mindenki talál kedvére valót.

