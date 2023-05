Vörös Győző vezetésével 14 éve dolgozik a Magyar Művészeti Akadémia égisze alatt egy magyar kutatócsoport a jordániai Machaerus várának feltárásán. A kiemelt jelentőségű koncesszióról, a megtalált leletek jelentőségéről beszélt a régészprofesszor a Kossuth Rádióban.

A műsorban Vörös Győző kiemelte, milyen leírhatatlan élmény az egyetlen időkapszulaként ránk maradt evangéliumi régészeti emlékkel foglalkozni. „Krisztus után 71-72 telén lerombolták ezt a fantasztikus királyi várkastélyt, amely utána teljesen elhagyatottá vált, így egy Krisztus után 72 óta érintetlenül maradt evangéliumi helyszínnel kerülhettem kapcsolatba” – mondta az ókorkutató, kiemelve, hogy már az első pillanattól kezdve érezte, ez élete legnagyobb lehetősége.

Az ókori várkastély, ahol az evangéliumokban is leírt születésnapon Salomé táncolt, és ahol bebörtönözték Keresztelő Szent Jánost, eltűnt a térképekről, csak 1968-ban sikerült beazonosítani helyét. „A feltárásokon ennek a lerombolt egykori királyi palotának kerülnek elő az épületelemei, az oszlopok közül többet sikerült felállítanunk. Ezen kívül nagy mennyiségű kerámiaanyagot is találtunk. Közülük többön felirat is volt, segítségükkel pedig következtetni lehet arra is, hogy mit ettek, ittak az akkor élő emberek, hogy nézett ki hétköznapi életük” – részletezte az elmúlt 14 évben végzett feltárás eredményeit Vörös Győző a műsorban.

A pontosan rekonstruálható építészeti terek alapján készített modellek, rajzok segítségével láthatóvá tették, milyen lehetett valamikor a heródesi várkastély. „Emlékszem, gyerekkoromban a Fiatalok Bibliájában is ábrázolták ezt a helyet, de az csak egy fantáziarajz volt. Most egyedülálló módon megismerhettük a valóságot. Az evangéliumi történetek közül ugyanis egyetlen olyat ismerünk, amely egy korabeli, első századi, nem keresztény forrásban is megtalálható.”

A Machaerus-hegyen végzett munka iránt az első pillanattól kezdve óriási az érdeklődés, jelentőségét az is mutatja, hogy Vörös Győző – többek között – megkapta Ferenc pápától a Pápaság Aranyérmét. Ő volt a második, aki a katolikus egyházfő hivatali ideje alatt átvehette ezt a legritkább pápai okleveles kitüntetést.