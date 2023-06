Lúcia nyolc éves volt, amikor a családjával Bonyhádra költözött, itt Kovács Ferenctől tanult rajzolni. A bonyhádon és megyeszerte is közismert művész-tanár, Feri bácsi elmondta, hogy már kislány korában is mindig nagyon pontos volt az alkotásban.

Mészáros Lúcia egykori tanárával, Kovács Ferenccel a kiállítás megnyitóján. Fotó: Máté Réka

Érettségi után modellként dolgozott Lúcia, itthon és külföldön is. Később, 2016-tól lovagolt át a divattervezésre, ill. a divatszakmának kezdett illusztrációkat készíteni. Most az Alexandra Könyvkiadónál dolgozik főállásban, ott gyerekkönyveket és munkafüzeteket, a Pál utcai fiúk kötetét vagy épp Krúdy Álmoskönyvét illusztrálta. E két utóbbit azért tartotta kihívásnak, mert ezek már többször megjelentek, többféle illusztrációval. De tervezett például pécsi kerékpárosoknak mezt is. Évek óta dolgozik Lakatos Márk divattervezővel is, pl. a nyári táboraiban közreműködik.

A bonyhádi kiállításon Lúcia illusztrált könyvei is nagy sikert arattak. Fotó: Máté Réka

