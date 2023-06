A kisember kínja

Virág úr nem egy álmodozó, mégis egy jól irányzott pofon lesz váltópénze a boldogsághoz. A precíz, megbízható főkönyvelő, aki egész életét ugyanazon vállalatnál töltötte, nem vágyik lovagias kalandokra, vágyait azonban kiforgatja egyetlen titkos szenvedélye: Gizike, a vállalat titkárnője iránt érzett szerelme. Az érzelmei által régi kerékvágásából kizökkentett tisztes polgár békebeli bájt idéző történetét követhetjük nyomon a fiatal, sármos Palitól beszedett pofontól, egészen a régi rend visszaálltáig, egy kis csavarral és még több humorral fűszerezve.

Forrás: Déryné-Társulat

Az 1935-ben bemutatott Lovagias ügy Hunyady első darabja, amely Budapestet jeleníti meg, emellett az első olyan is, amely aktuális mindennapi problémával foglalkozik: a filléres gondok és az emberi méltóság összeegyeztethetetlenségével. A színdarabot először a Színházi Élet című folyóiratban közölték, 1935-ben. Az ősbemutató után nem sokkal a darab sikerének köszönhetően filmet is készítettek belőle, Kabos Gyula alakításával. Hunyady Sándor tragikomédiáját, Bakos-Kiss Gábor rendezésében a Déryné Társulat mutatja be pénteken 19 órától, a Tamási Művelődési Központban. A belépőjegy ára a Déryné Programnak köszönhetően ismét mindössze 200 forint, amelyek a művelődési központ pénztárjában vásárolhatóak meg hétköznapokon 12 és 18 óra között.

Lovagias ügy – péntek, 19 óra Tamási, Művelődési Központ