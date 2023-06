Megfogott benne a hamisíthatatlan brit hangulat, és hogy sok más főzős-sütős versennyel ellentétben ebben sokkal fontosabb a pozitív megerősítés, mint a lehúzás. Az ítészeknek sikerül a kritikát is építő módon megfogalmazniuk, őszintén bátorítják a versenyzőket, és a Sütimester címre pályázók sem egymást eltaposva törekednek a cím megszerzésére, hanem szeretetteljes légkörben sürögnek-forognak a konyhaként szolgáló sátorban.

A műsor háziasszonya, Mary Berry. Fotó: Shutterstock

Gyanítom, hogy a szereplőválogatásnál szempont, hogy a jelentkező személyisége passzoljon ehhez, de emellett az sem hátrány, ha sütni is tud. Már pedig ezek a versenyzők tudnak, és jól ismerik hazájuk tradicionális sós és édes finomságait. A műsor előrehaladtával pedig más országok desszertjeit is elkészítik, és mindeközben a néző is kap néhány jó konyhai tippet.

Nem véletlen, hogy nemcsak a Brit Nemzetközösséghez tartozó Kanadában és Ausztráliában vették át a műsort, hanem már hazánkban is megmutathatták magukat az amatőr cukrászok. Kellemes kikapcsolódást nyújt esténként. Az egyik csatorna pedig nemrég az első évadtól kezdve ismét műsorára tűzte.

Sütimester, TV2 Séf, 22 óra