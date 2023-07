A 17 férfiból álló dalkör 2018 óta létezik, akkor még elsősorban helyi és környékbeli eseményeken léptek fel, a Facebooknak köszönhetően azonban szélesebb körben ismertek lettek, s mára több mint 3000 követőjük van. Számukra szervezték meg a szombati közönségtalálkozót, amelyre rövid időn belül minden jegy elkelt – árulta el Kecskeméti Gyuláné, aki a nótáskedvű társaság médiamegjelenéséért felel.

A programban katonadalokat, bordalcsokrot és sváb énekeket hallhatott a közönség, de közös éneklésre is volt mód. A Pincehegyi Cimborák alapítója és vezetője dr. Nemes Imre, ő mutatta be a társaságot, míg Rohn Mátyás korábbi polgármester Györkönyt és a Pincehegyet. Az ebédet követően borkóstoló volt a Krämer és a Rohn pincében, majd a Május téren folytatódott a program. Itt nemcsak a Cimborák léptek fel, hanem Albertszki Sándor harmonikás, az Abai Fehér Tearózsa Népdalkör és a Paksi Vetővirág Citerazenekar is.

Nótakedvelők érkeztek a rendezvényre vármegyénk több pontjáról. Sőt, az ország távolabbi helyeiről és még Erdélyből is.